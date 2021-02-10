Google Pixel 6 Pro действительно один из лучших? Примеры фото и видео

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Первый беглый обзор камеры Pixel 6 Pro и сравнение с Pixel 5 выложили в сеть

На прошедшем во вторник мероприятии компания Google представила свои новые смартфоны Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Обе модели получили OLED-панели с высокой частотой обновления, Android 12 и чип Tensor собственной разработки Google. Но самое интригующее — как будут снимать новинки.

Компания уже разослала Pixel 6 в профильные издания и блогерам, но им запрещено до старта продаж делать полный обзор новинок, раскрывая потенциал камеры. Но один предприимчивый энтузиаст нашел способ, как обойти запрет. Он заглянул в один из ближайших магазинов, на прилавках которого и обнаружил новенький Google Pixel 6 Pro. Он умудрился сделать несколько фотографий и видео, а также сравнил возможности новинки с Pixel 5.

Видео сравнение и оригиналы изображений фанат выложил в сеть, и уже сейчас можно сделать первые выводы о том, на что способна камера Pixel 6 Pro. Каждый вправе сам решать, какой вышла камера новинки. Мы лишь обратим внимание, что автор акцентирует внимание, что ряд снимков сделаны с «сырым» приложением Google Camera, которое еще нуждается в обновлении.

Напомним, что Google Pixel 6 Pro получил тройную тыльную камеру, где главный сенсор Samsung ISOCELL GN1 на 50 размером 1/1,31ʺ. Размер каждого пикселя составил 1,2 мкм и объектив предлагает светосилу f/1.9. Есть автофокус и оптический стабилизатор. Второй модуль — ультраширик на 12 Мп с диафрагмой f/2.2. Имеется телевик с 4-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, разрешение датчика составило 48 Мп.

Фото и видео в оригинальном качестве

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Источник: youtube