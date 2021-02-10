Google Pixel 8 Pro сохранит физическую SIM-карту и получит ночной режим для видео

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В Pixel 8 Pro SIM остается, Night Sight для видео появляется

Несмотря на недавние слухи об отсутствии в Pixel 8 слота для SIM-карты, другие источники сообщают, что обычный SIM все же останется. Кроме того, Pixel 8 Pro получит режим Night Sight для видео, хорошо зарекомендовавший себя в предыдущих поколениях смартфонов Google.



Начиная с Pixel 6 фотографии Night Sight стали более резкими и подробными благодаря большему увеличенному сенсору, новой системе лазерной автофокусировки и дополнительному процессору Tensor, использующему новые более быстрые алгоритмы обнаружения движения.



На Pixel 7 минимальное время экспозиции для ночной съемки стало вдвое меньше, что привело к меньшему размытию движения, еще и благодаря обновленному HDR+ с брекетингом и ML. В камере Pixel 8 Pro появится режим Night Sight для записи видео в условиях слабого освещения.



Процессор Tensor первого поколения значительно ускорил Live HDR+ благодаря сигнальному сопроцессору (ISP) – система позволила делать tone mapping людей в реальном времени. В прошлом году в Pixel 7 был добавлен Cinematic Blur, чтобы перенести портретный режим на видео. Тенденция введения режимов фото в видео (что требует больших вычислений) делает Pixel 8 Pro еще более привлекательным.

Источник: 9to5google

Night Sight