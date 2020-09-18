Google Pixel Buds получили еще одно важное обновление

351

Google допиливают свои TWS-наушники Pixel Buds с помощью обновления программного обеспечения.

Мы уже писали о том, что Корпорация добра не бросает свои TWS-наушники на произвол судьбы. Похоже, одного обновления было недостаточно для того, чтобы решить все крупные проблемы, поэтому компания выпустила очередную версию прошивки.

От некоторых пользователей поступали жалобы на краткое отключение звука при прослушивании музыки. Поисковый гигант признал, что проблема с отключением звука происходит каждые 1 минуту 50 секунд. Сотрудник Google разместил на странице поддержки Google Pixel Buds информацию о данной проблеме и объявил о доступности обновления прошивки v552.

Менеджер сообщества Pixel Buds предоставил ссылку, по которой вы можете узнать, как обновить прошивку. Обновление находится на странице Справочного центра. Недавнее обновление Pixel Buds также принесло более глубокую настройку басов, автоматическое затухание звука при опасных ситуациях и другие новые функции.

Pixel Buds были выпущены в продажу в США в конце апреля этого года. Это флагманские наушники с большим количеством дополнительных опций. Позже наушники начали продаваться в других странах и в новых расцветках.

Читать также: Google Pixel Buds обновят раньше срока﻿

Напоминаем, что проблема с отключение звука - не первая. Со старта продаж пользователи замечали проблемы с шипением, которые после были исправлены. Несколько месяцев назад Google также работал над устранением проблем с подключением по Bluetooth.

﻿﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: SlashGear



https://andro-news.com/news/microsoft-obyavil-daty-nachala-predzakazov-xbox-x-i-xbox-s.html Microsoft объявил даты начала предзаказов Xbox X и Xbox S(в Адм. панель)