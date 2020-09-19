Колонка Google Nest показалась на слитых рендерах

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Умную колонку от Google Nest Audio теперь можно рассмотреть со всех сторон.

Как мы всем знаем, в конце месяца Google проведёт крупное мероприятие, на котором компания представит множество новых продуктов. Естественно, Интернет не мог сидеть в ожидании без дела, из-за чего в Сети то и дело появляются новые утечки.

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Сегодня немецкое издание WinFuture поделилось изображениями Nest Audio, грядущей смарт-колонки от Google и преемника Google Home. Новые изображения демонстрируют два новых варианта расцветки: Chalk (белый) и charcoal (темно-серый). Нас ждет современный дизайн с оформлением под ткань. Сама колонка достаточно миниатюрная.

Интересно, что Google уже сами успели поделиться официальным изображением Nest Audio в синей расцветке. Так что данная утечка предполагает, что колонка будет продаваться как минимум в трех цветах.

К сожалению, в Сети на данный момент более подробной информации о Nest Audio нет, но многие издания ждут, что колонка хотя бы не будет хуже своего предшественника. По крайней мере, на данный момент Google успели показать, что они заботятся о качестве звука, и надежда на улучшения определенно сохраняется.

Наряду с колонкой Google должны представить 5G-версию Pixel 4a, Pixel 5 и свою TV-приставку мини-формата на своем мероприятии в конце сентября.

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Google Home﻿

Источник: WinFuture



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