Google признала, что слукавила в Pixel 6 с мощностью быстрой зарядки

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Максимальная мощность быстрой зарядки не превышает 23 Вт

Журналисты издания Android Authority выяснили, что скорость зарядки Pixel 6 с использованием оригинального адаптера не достигает заявленных 30 Вт. Максимум, который удалось выжать — 22 Вт. Все это приводит к тому, что заряжается Pixel 6 в реальности около двух часов, постепенно снижая мощность. Ситуация со сторонними зарядными адаптерами аналогичная.

Прошла неделя и Google решила объяснить принцип работы зарядки Pixel 6, а также внесла коррективы в ее мощность. Так, на специальной ветке в сообществе Pixel компания сообщила, что предложила в новинках аккумуляторы, призванные сбалансировать автономность, быструю зарядку и долговечность.

Она заявила, что мощность, подаваемая на телефон во время одной зарядки, изменяется из-за нескольких переменных, таких как аккумуляторная батарея и конструкция системы, температура, использование системы и «состояние заряда». Разработчики оптимизировали работу батареи Pixel и при использовании официальной зарядки на 30 Вт ресурс аккумулятора можно восполнить до 50% за полчаса. На то, чтобы достичь 80%, уйдет час «в зависимости от использования устройства и температуры».

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Google подтвердила, что мощность зарядки «постепенно» снижается, чтобы улучшить состояние батареи, когда она приближается к полной емкости. А еще она теперь говорит о том, что «пиковая мощность, которую Pixel 6 и Pixel 6 Pro потребляют от проводного зарядного устройства, составляет 21 Вт и 23 Вт соответственно».

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Источник: androidauthority