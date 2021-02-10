Google пытается убедить перейти на Pixel при помощи…банана

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Чтобы выгодно выделить свой Pixel, Google троллит Apple и сравнивает iPhone с бананом

Рекламные видеоролики для производителей смартфонов стали отличным способом выйти за рамки и потроллить конкурента. Этим на протяжении нескольких лет занимаются пиар-специалисты различных компаний. С заявкой на креативность свою рекламу выпустила Google, где уколола Apple.

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Посыл видео — напомнить пользователям, насколько легко перенести файлы со старого смартфона на новый Pixel. Все что необходимо — синхронизировать их при помощи кабеля. Логично было бы, чтобы компания показала сам процесс переноса данных и использовала для этого старенький мобильник. Но рекламщики Google решили вместо смартфона использовать банан, который и подключили Pixel-фону. Понятно, что под экзотическим фруктом подразумевается другая компания, чье название и логотип отсылает к другому фрукту.

Интересно, что на этом странности не закончились. Вторая часть ролика посвящена урокам каратэ и завершаются они предостережением не использовать на своем смартфоне PIN-код «1234». Пользователям рекомендуется использовать сканер отпечатков пальцев для разблокировки смартфона.

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Источник: youtube