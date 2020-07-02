Почему чиновникам в Великобритании не нравится, что Google платит Apple за свой поисковик

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Так уж повелось, что штатным поисковиком на «яблочных» устройствах, встроенным в Safari, является Google. Правда, такая «эксклюзивность» стоит поисковому гиганту приличных денег. Так, например, в 2018 году Google заплатила Apple за это более $9 млрд.

Золотая жила денег и информации

Зачем компании нужно, чтобы ее поисковик был штатным на устройствах от Купертиновцев, ведь Android доминирует в мире? Реклама. Google крупнейший рекламодатель в мире и собственный поисковик на устройствах с разными платформами помогает ей не только зарабатывать, но и отслеживать пользователей, изучать их предпочтения. А это уже кладезь информации, которую можно использовать по назначению и не очень.

Вся эта тесная «дружба» Apple и Google по части поисковика, не нравится чиновникам в Великобритании, и они решили более пристально присмотреться к работе этого альянса. По данным Управления по конкуренции и рынкам при правительстве Британии, в прошлом году Google перечислила Apple колоссальную сумму в $1,5 млрд только за право быть штатным поисковиком на ее устройствах в этой стране.

Чем недовольны чиновники

Регулятор считает, что подобное партнерство двух гигантов является «серьезным барьером для входа и расширения» конкурентов. В числе мер борьбы с «монополией», чиновники предлагают либо ограничить способность Apple монетизировать установку штатного поисковика, либо предоставить пользователям возможность выбора сторонних поисковых систем.

На данный момент ни Apple, ни Google никак не комментируют претензии в ней со стороны регулятора в Великобритании и ничем не выдают своей обеспокоенности сложившейся ситуацией. Самим компаниям не привыкать к подобным обвинениям. Они уже не раз становились объектом критики и обвинений в нарушении антимонопольного законодательства и препятствии здоровой конкуренции.

Источник: theverge