Google Tensor должен был выйти раньше и его готовили для другого смартфона

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Если бы не пандемия и сбои в цепочке поставок, Pixel 5 базировался бы на Tensor

Google с большой помпой анонсировала тот факт, что они смогли создать фирменный чип, который нашел свое применение в новых флагманах компании Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Но ожидание чуда от Google Tensor сменилось разочарованием. С одной стороны вычислительной способности чипа хватает для решения сложных задач, но тротлинг нивелирует все преимущества мощности, частота падает и начинается жесткий тротлинг.

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А сегодня пришло сообщение, что идею выпустить собственный чип Google вынашивала уже достаточно давно. Представить свой первый процессор компания должна была еще в прошлом году в Pixel 5. Рассказал об этом известный блогер Маркес Браунли, которому удалось пообщаться с представителями компании на эту тему.

«Они действительно планировали, что Pixel 5 станет первым телефоном с Tensor. Но затем пришел Covid, проблемы в цепочке поставок и куча препятствий, в последний момент им пришлось отказаться от этого», - заявил Браунли. Google попросту установила Snapdragon 765G в Pixel 5, продолжая работать дальше над Tensor для Pixel 6.

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Все указывает на то, что Google Tensor создан на базе Exynos 2100, где заменили графический ускоритель с Mali-G78 MP14 на Mali-G78 MP20. А еще прокачали искусственный интеллект.

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Источник: androidauthority