Google обновляет внешний вид YouTube Music в надежде на увеличение количества пользователей

716

Переход на YouTube Music, который со временем заменит привычный многим Play Music, может быть довольно неприятным занятием в том случае, если вы уже много лет являетесь фанатом музыкального стриминг-сервиса от Google. Американский техногигант обещал внести различные изменения, чтобы облегчить переход, и сегодня разработчики внедрили одно из них.





В YouTube Music обновилась организация библиотек, что значительно облегчит поиск конкретных исполнителей или треков.





До внесения этих изменений, входя в YouTube Music, вы бы увидели панель прокрутки с последними открытыми элементами, а затем ярлыки для скачивания, списки воспроизведения и так далее. Песни и исполнители, то есть то, что вы, скорее всего, и ожидаете увидеть при открытии приложения, были в самом низу. Однако, поиск альбома или песни не обязательно сопровождалось показом соответствующего исполнителя или наоборот. Похоже, что это изменилось, основываясь на скриншоте, размещенном в Reddit.





С появлением нового пользовательского интерфейса включение песен или альбомов в библиотеку добавит исполнителя в ваш список. То есть, вам не придется совершать дополнительные действия для оформления подписки на исполнителя. Кроме того, вы сможете добавлять целые альбомы, и все песни появятся в списке любимых песен.





Однако, изменения еще не анонсированы официально и даже не отправлены тестерам ранних версий приложения, так что, скорее всего, они находятся на ранних стадиях отправки.

﻿

Источник: Android Central