Google уверяет, что со сканером отпечатков пальцев в Pixel 6a все окей

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Тут предложили иной сенсор, чем предлагает Pixel 6

Пользователи Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro массово жаловались на медленный сканер отпечатков пальцев. Со своей стороны компания заявляла, что такое поведение датчика продиктовано улучшенными алгоритмами безопасности. Пользователей это не убедило и многие посчитали, что компания не признает проблему на аппаратном уровне и прикрывается улучшенной безопасностью. Впрочем, Google попыталась решить проблему программно.

В связи с этим ряд пользователей высказали скепсис в части работоспособности дисплейного сканера Google Pixel 6a. Они опасаются, что датчик нового смартфона унаследовал проблемы, которыми обладает сканер в старших версиях. В этой ситуации старший вице-президент Google Рик Остерло в своем интервью изданию Android Central заявил, что новинка получила другой сенсор, чем установлен в Pixel 6.

Пользователям остается дождаться старта продаж Google Pixel 6a и проверить, насколько хорош дисплейный сканер отпечатков пальцев в смартфоне и не тупит ли он. Напомним, что новинка стада упрощенной версией Pixel 6, где замена экрана, менее емкая батарейка и смена главного сенсора в основной камере позволили снизить ценник с $600 до $450. Хватит ли этого, чтобы увеличить армию пользователей Pixel-фонов, большой вопрос.

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Источник: androidcentral