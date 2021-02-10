Google выпустил обновление для Pixel 6 и выше с Android 14, которое предотвращает проблему потери данных – пострадавшие смартфоны «вылечат» позже

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Ошибка не появится после обновления Google Play, но пострадавшие смартфоны еще ждут OTA

Google признал ошибку, возникшую на смартфонах Pixel после обновления до Android 14 и приводит к потере данных. Проблема в первую очередь касается пользователей Pixel 6, у которых на телефонах настроено несколько профилей. Баг ограничивает доступ к хранилищу файлов на телефонах, после чего не остается другого выбора, кроме сброса до заводских настроек. Google признает эту проблему и публикует сообщения с подробным описанием того, что компания делает по этому поводу.



«Нам известно о проблеме, возникающей на некоторых устройствах Pixel (Pixel 6 и более поздних моделях), получивших обновление Android 14 и имеющих несколько настроенных пользователей кроме основного, включая гостей, ограниченных профилей и детей. Однако это не включает наличие более одного аккаунта Google в основном пользовательском или рабочем профиле».



Google говорит, что баг может перезагрузить устройство с уведомлением о сбросе заводских настроек, которое, если его принять, может привести к потере данных, если не создана резервная копия.



Производитель Android подтверждает, что уже выпустил обновление системы, которое исправляет ошибку памяти Android 14 на любых смартфонах Pixel, кроме пострадавших. "Мы продолжаем работать над исправлениями проблемных устройств".



Чтобы проверить наличие и получить последнее октябрьское обновление Google Play, вы можете перейти в Настройки > Безопасность и конфиденциальность > Система и обновление > Обновление системы Google Play.



Google говорит, что выпустит обновление OTA для пострадавших от этой ошибки. Исправление должно восстановить доступ к файлам без сброса настроек телефона. Компания советует пользователям не создавать дополнительные учетные записи пользователя и не входить в них на Pixel, пока не появится обновление OTA.



Google также пытается найти решение в случае, если Pixel застрял в цикле загрузки «Pixel запускается» из-за этой ошибки, фикс сможет восстановить некоторые утраченные данные.

Источник: Android Authority