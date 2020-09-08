20 лет истории мобильных ОС за 3 минуты: как схлопывались одни и росли другие

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Костры амбиций: ролик о 20-летней истории рынка мобильных операционных систем

Думаю, что вы и сами заметили, что в наши дни мир мобильных операционных систем не отличается пестротой и густонаселенностью. Не хватает разнообразия и конкуренции. Этому способствовало несколько факторов. Неудачи ряда брендов освободили пространство на рынке и многим оказалось не по зубам конкурировать с двумя лидерами — Google и Apple. Образовалась монополия, где чтобы производителям смартфонов быть в обойме приходится считаться и слушаться Google. А Apple с iOS сама себе хозяин.

Как мир мобильных операционных систем докатился до этого, наглядно показали в ролике, где отобразили динамику расстановки сил на рынке за прошедшие 20 лет, начиная с 2000 года. Начинается ролик с того, что демонстрируется доминирование PalmOS, которая уверенно обходила Windows Mobile, Blackberry OS и Symbian. Затем в 2006 году наступил звездный час Symbian, когда доля устройств с ней на борту перешагнула отметку 67%.

Показали и зарождение iOS в 2007 году, и появление Android годом позже. А затем наглядно продемонстрировали, как схлопывалась доля Windows Mobile, Blackberry OS и Symbian, которые хотели, но не смогли выжить. Апогеем ролика стал январь 2020 года. На рынке остались только Android и iOS, которые уже прошли множество итераций и обновлений. Доминирует же на рынке зеленый робот, чья доля на начало нынешнего года составляла более 85%.

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Источник: youtube