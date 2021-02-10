Google сделала упрощенную систему передачи eSIM на Android: теперь виртуальная SIM-карта доступна всем

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esim становится доступнее

Еще в феврале компания Google объявила, что в текущем году введет возможности передачи eSIM на Android. Инструмент позволит пользователям быстро и безопасно перенести свой мобильный план на новое устройство без необходимости замены физической SIM-карты. Теперь AssembleDebug опубликовал изображения на X (ранее Twitter), показывающие, как будет работать эта функция.

Похоже, пользователи могут инициировать передачу eSIM, отсканировав старым устройством QR-код, показанный на новом устройстве. После завершения сканирования пользователи должны завершить процесс переноса eSIM на новый телефон.

Это точно сделает процесс переноса профилей eSIM гораздо более плавным, чем сейчас. Вам необходимо вручную отменить регистрацию профиля eSIM на текущем устройстве и повторно активировать его на новом устройстве. Пользователям часто необходимо связаться со своим оператором для выполнения этих действий.

Ранее Google подтвердил, что Deutsche Telekom станет первой сетью, воспользующейся новой возможностью передачи eSIM. Тем не менее, мы надеемся, что эта функция станет широко доступной для всех операторов. Мы могли увидеть его выпуск вместе с окончательным публичным развертыванием Android 14.

Єто очень крутой шаг, надеемся, что и наши скоро подтянутся к такому упрощению процесса передачи eSIM на Android.

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Источник: androidauthority