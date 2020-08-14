Готовится годный среднего класса LG Q92

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Дизайн и характеристики LG Q92

Ситуация на рынке и собственное положение на нем заставляют LG искать новые пути, чтобы выжить. В числе последних новинок можно вспомнить LG Velvet, где ставку сделали на дизайн и характеристики среднего уровня. Доступным обещает стать и смартфон LG Q92, сведения о котором появились в сети.

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Поделился информацией инсайдер с ником @yabhishekhd, выложивший в Twitter изображения модели и ее характеристики. Экстерьер новинки во многом повторяет черты LG Velvet, но при этом было решено изменить оформление основной камеры. Она вмещает два больших объектива, и справа от нее расположились два модуля с более скромными размерами, где один сенсор для макросъемки на 2 Мп и 5 Мп датчик глубины.

Сам LG Q92 заключен в корпус толщиной 8,49 дюйма и весом 193 грамма. В его арсенале 6,7-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ (2340х1080 пикселей), восьмиядерная платформа Snapdragon 765G, 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель объемом 128 Гб. Всего у смартфона пять камер, где одна на лицевой панели разрешением 32-мегапикселя. В основной камере помимо макросенсора и датчика глубины предложили главный модуль на 48 Мп и широкоугольный на 8 Мп.

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В числе характеристик устройства также стоит отметить наличие стереодинамиков, сканер отпечатков пальцев на боковой грани, защиту от воды по стандарту IP68/MIL-STD-810G и аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч. Точная дата анонса неизвестна, но есть слухи, что она может состояться уже 21 августа.

Источник: twitter