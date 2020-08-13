Google анонсировала обновление Wear OS

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Сегодня Google объявила, что осенью выйдет обновление Wear OS для носимых устройств. Новая прошивка принесет с собой прирост скорости работы пользовательского интерфейса. Обещано, что скорость запуска программ увеличится на 20%.

Среди изменений в прошивке указана поддержка процессоров Qualcomm Snapdragon 4100 и 4100+, а первые смарт-часы на новых чипах должны появиться ближе к концу нынешнего года. Google декларирует упрощение процесса сопряжения часов на новой версии Wear OS со смартфонами, сам интерфейс стал интуитивно понятным, и появился таймер мыться рук. В довершении переработали дизайн приложения погоды, а также улучшили читаемость на солнце и увеличили размер элементов интерфейса, чтобы пользователю было комфортно пользоваться и воспринимать информацию на ходу.

Носимая электроника на Snapdragon Wear 3100 получит обновление до новой версии Wear OS осенью нынешнего года. Помимо прочего Google пообещала реализовать в прошивке для смарт-часов все лучшее, что есть в Android 11. Но что это будет, она не стала конкретизировать.

Источник: android

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