Realme GT Neo 2: изображения и характеристики

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Realme GT Neo 2 выглядит достаточно стильно

На прошлой неделе пришло известие, что Realme готовится выпустить еще одну версию GT Neo, где на смену процессору от MediaTek придет чип от Qualcomm. А еще установят батарейку большей емкости и прокачают технологию быстрой зарядки. Эту информацию подтвердил и другой источник, но еще он предложил и взглянуть на новинку.

Источник именует смартфон как Realme GT Neo 2 и визуально она имеет сходство с флагманами линейки OnePlus 9. Родственные узы между «дочками» BBK дают себя знать. realme GT Neo 2 выглядит как достаточно тонкий смартфон, на передней панели которого установлен AMOLED-дисплей с тонкими рамками и сюда же врезали фронтальную камеру.

Основная камера обладает прямоугольной площадкой, куда встроили три датчика изображения. На нижнюю грань вынесен порт USB Type-C, микрофон и динамик. Сообщается, что Realme GT Neo 2 предложит 6,62-дюймовый дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц, фронталку на 16-мегапикселей и дисплейный сканер отпечатков пальцев.

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Смартфону приписывают 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб встроенной и фирменную оболочку Realme UI 2.0 на базе Android 11. Емкость аккумулятора Realme GT Neo 2 составит 5000 мАч и обещают быструю зарядку мощностью 65 Вт. Основная камера тройная с датчиками 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макросъемка).

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Источник: digit