Готовится к выходу лайт-версия Huawei Mate 30 Pro. Характеристики

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У Huawei Mate 30 Pro появится упрощенная версия. Huawei Mate 30 Pro Lite?

Huawei сейчас не позавидуешь. США сделали все, чтобы в будущем парализовать работу компании на рынке смартфонов и телекоммуникационного оборудования. Но она и не думает легко сдаваться, делая все, чтобы выстоять. При этом Huawei планирует и дальше выводить на рынок свои новинки. Одной из них может стать лайт-версия Huawei Mate 30 Pro.

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Смартфон был замечен на сайте TENAA с модельным номером LIO-ANOOm и в Китае он может выйти, как Huawei Mate 30 Pro Youth Edition. Но точное название новинки неизвестно, компания может придумать что-то другое. Дизайн упрощенной версии полностью повторяет тот, что предлагает и флагман, где больше всего бросается в глаза массивный круглый блок основной камеры. А еще было решено сохранить изогнутый дисплей.

По данным регулятора, Huawei Mate 30 Pro Lite укомплектовали OLED-экраном диагональю 6,53 дюйма разрешением 2400х1176 пикселей, неизвестной модели 8-ядерным чипом с пиковой частотой 2,86 ГГц (предположительно, Kirin 990 5G), 6/8/12 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб постоянной. Емкость аккумулятора составила 4400 мАч и скрывается он внутри корпуса с габаритами 158,1х73,1х95 мм.

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Все упрощения свелись к камерам. Так, на смену 32 Мп датчику установили сенсор разрешением 16-мегапикселей. И в основной камере ключевой модуль на 40 Мп уступил место 32 Мп объективу. Прочие датчики остались неизменны: 40 Мп + 8 Мп + 3D ToF. Работать смартфон будет под управлением Android 10 с фирменным интерфейсом EMUI 10 без сервисов Google.

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Источник: gizchina