Готовится POCO X3 GT: Redmi Note 10 Pro 5G выходит за пределы Китая

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Redmi Note 10 Pro 5G появится за пределами Поднебесной как POCO X3 GT

Известно, что в третьем квартале POCO вновь прибегнет к ребрендингу и выпустит игровой Redmi K40 Game Edition, дав ему имя Poco F3 GT. Прекращать практику переименования моделей Redmi компания не намерена. Пришло сообщение, что еще одна модель «дочки» Xiaomi выйдет под маркой POCO.

На этот раз ребрендинг ждет китайскую версию Redmi Note 10 Pro 5G и его решено выпустить в рамках серии Poco X3. Новинка получит название Poco X3 GT и будет точно доступна на рынке Индии.

Если информация верна, что POCO X3 GT должен предложить восьмиядерный чип Dimensity 1100, IPS-дисплей диагональю 6,6 дюйма разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 120 Гц, который защищает стекло Gorilla Glass Victus. Оперативной памяти должно быть до 8 Гб LPDDR4x и постоянной до 256 Гб UFS 3.1.

Питать POCO X3 GT будет аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч и предложат быструю зарядку на 67 Вт. В активе смартфона дактилоскопический датчик на боковой грани, порт USB Type-C, фирменная оболочка MIUI 12.5 на основе Android 11, стереодинамики JBL, селфи-модуль на 16-мегапикселей и трехкомпонентная тыльная камера 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

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Источник: mysmartprice