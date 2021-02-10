Выход POCO F3 GT подтвержден

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POCO F3 GT выйдет в третьем квартале нынешнего года

Смартфоны POCO сумели наделать шуму на рынке и продолжат это делать и дальше. Вот — новая презентация и новое устройство. Закрепить успех Poco X3 призван POCO F3 GT. Компания объявила о своем желании представить эту модель в третьем квартале нынешнего года в Индии. До анонса минимум больше месяца, но POCO уже начала подогревать интерес к смартфону.

Те, кто внимательно следит за модельным рядом Xiaomi, узнает в POCO F3 GT образ другого смартфона — Redmi K40 Gaming Edition. Обещают, что аппараты будут идентичны своими характеристиками, но вот, что касается внешности компания может преподнести сюрприз. На данном этапе неизвестно даст ли ребрендинг доступного только в Китае смартфона какие-либо значимые изменения в нем.

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Напомним, что Redmi K40 Gaming Edition предлагает 6-нанометровую платформу Dimensity 1200, 120-герцовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ и диагональю 6,67 дюйма, 6/8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб. В активе смартфона боковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с настройкой от JBL, фронталка на 16-мегапикселей и тройная тыльная камера 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Емкость аккумулятора составила 5065 мАч и предложили быструю зарядку на 67 Вт.

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Источник: gizmochina