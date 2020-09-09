Готовят премьеру Redmi 9i: много бюджетников не бывает

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На следующей неделе представят Redmi 9i

Для тех, кто следит за Xiaomi каждый божий день и жадно впитывает любые сведения о ее новинках, у нас есть новость. Она касается того, что уже 15 сентября модельный ряд компании пополнится очередным смартфоном. К бомбардировке рынка новинками присоединится Redmi 9i, который должны представить в Индии. Появится ли он на глобальном рынке, сведений нет.

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Уже из названия понятно, что новинка станет частью семейства Redmi 9, где помимо базовой версии есть уже Redmi 9C и Redmi 9A, а также Redmi 9 Prime на рынке Индии. Логично предположить, что это будет лайт-версия Redmi 9, но вот какие упрощения произойдут, понимания нет.

Тизеры, возвещающие об анонсе Redmi 9i лишь дают понимание, что смартфон получит дисплей с каплей-вырезом под фронтальный модуль, 4 Гб оперативной памяти. На целевой странице модели также обещано, что она предложит емкий аккумулятор, приличный объем внутренней памяти, лучшие камеры в своем классе и хорошие игровые возможности. Поставляться Redmi 9i будет с MIUI 12 и почти наверняка чип тут будет от MediaTek.

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По неофициальной информации, смартфон укомплектуют флеш-накопителем на 64/128 Гб и на выбор предложат три расцветки: черную, синюю и зеленую. В плане ценника нас ориентируют на сумму $110.

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Источник: Gizmochina