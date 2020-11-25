График развертывания обновления EMUI 11 для России

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Когда и какие смартфоны Huawei получат EMUI 11

Возвращение крутых процессоров и Google-сервисов, выход на глобальный рынок, мир и процветание — все это в идеале ожидает Honor, после того как Huawei решилась продать суббренд. А что же сам «родитель»? А ему придется искать пути для выживания и надеется, что новая администрация Белого дома не будет столь яростно стоять на страже национальных интересов.

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Один из путей держаться на плаву — перевод своих устройств на фирменную операционную систему Harmony OS. Но сам процесс миграции будет не быстрым и уже компания «дает заднюю», не обещая, что операционка появится на флагманах серии Huawei Mate 40 в декабре нынешнего года, хотя ранее именно последний месяц 2020 года она называла в качестве ориентира для прихода HarmonyOS 2.0.

Но у компании есть еще одно не завершенное дело — обновление ряда устройств до EMUI 11. Появилась ясность, когда же фирменная оболочка доберется до различных регионов, включая и Россию. Так, в следующем месяце апдейт придет на флагманы семейств Huawei P40 и Huawei Mate 30. Львиная же масса устройств из списка могут рассчитывать на приход обновления в первом квартале следующего года. Перечень смартфонов и сроки их обновления вы можете увидеть в таблице.

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Источник: huaweicentral