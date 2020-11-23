Huawei P50 все же выйдет и получит фирменную платформу

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Huawei P50 появится в первой половине 2021 года и предложит чип Kirin 9000

Вот уже два года Huawei находится под беспрецедентным давлением, но компания продолжает выпускать свои смартфоны, включая флагманскую линейку Mate 40. Еще до выхода флагманов в сети ходили разговоры, что устройства семейства Mate 40 станут последними премиальными аппаратами современной Huawei. Но, возможно, инсайдеры поторопились со своими прогнозами.

Издание The Elec со ссылкой на источники, осведомленные с ситуацией, сообщили о том, что запуск серии Huawei P50 не отменен и состоится в первой половине 2021 года. Более того, известно, что OLED-панели для флагманов будут поставлять Samsung и LG. Интересно, что по данным источника, в качестве аппаратной платформы новинки получат последний типовой чипсет Kirin 9000.

Если эти сведения достоверны, то это может означать, что Huawei удалось скопить достаточное количество чипов на складах, несмотря на пессимистические прогнозы, что TSMC не успела отгрузить весь объем заказанных процессоров. Но в любом случае устройства серии Huawei P50 будут поставляться без сервисов Google и основным рынком для сбыта будет Китай.

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Источник: androidauthority