«Магия» отрубленного пальца: Samsung Galaxy A20 разблокировали

437

Емкостный сканер отпечатков пальцев Samsung Galaxy A20 оказался бессилен перед отрезанным пальцем

Периодически в сети появлялась информация, что кому-то удалось взломать сканер отпечатков пальцев смартфона. Для этого взломщики создавали слепок с отпечатком пальца, который датчик принимал за оригинальный отпечаток своего владельца. Но испанскому пенсионеру Киран Хиггинсу не пришлось делать этого, он смог разблокировать свой смартфон, используя отрубленный палец.

Читать также: Геймерский смартфон от Samsung? Почему бы и нет﻿

На днях с испанцем приключился несчастный случай на производстве, и он потерял кончик пальца в результате аварии на подъемном кране. Чтобы потом предъявить страховщикам доказательство нанесенного увечья, он сохранил обрубленный палец. А хранил он его в банке с медицинским спиртом.

Недели через две после произошедшего ему пришла в голову идея разблокировать Samsung Galaxy A20, используя отрубленный кончик пальца. И у него это получилось, он получил доступ к смартфону. Причем делал это он неоднократно и все попытки разблокировать мобильник увенчались успехом. «Взлом» смартфона он показал на видео журналистам в прямом эфире, чтобы его заявление не выглядело голословным и неправдивым. Более того, он использовал обрубок пальца для повторной регистрации отпечатка в настройках.

В Samsung Galaxy A20 установлен емкостный дактилоскопический датчик, который помимо считывания папиллярного узора реагирует и на слабый ток, исходящий от пальца. Сканер не только считывает особенности линии узора, но и определяет напряжение при соприкосновении с поверхностью сканера. Так и собирается общая картина отпечатка. Особенности работы емкостного отпечатка, по идее, исключают возможность снять блокировку, используя слепок пальца из желатина или силикона.

Читать также: Дефицит чипов добрался до серии Galaxy A от Samsung ﻿

Специалистам еще предстоит разобраться, что произошло. Возможно, вместо заявленного емкостного сканера в Galaxy A20 используют оптический. Тем более, что в смартфоне установлена AMOLED-матрица, которая и работает с оптическим датчиком. Но все же стоит подождать комментарий от специалистов и самой Samsung.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: screenrant