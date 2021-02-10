Характеристики Dimensity 2000: это магия и высший класс?
Dimensity 2000 может быть создан по последнему слову процессорных технологий
Новая аппаратная платформа Dimensity 2000 от MediaTek может стать одним из ярких дебютантов следующего года. Восемь ядер разного назначения, 4-нанометровый техпроцесс от TSMC, торжество мощи, искусственного интеллекта и экономичности. Это вызов и желание посостязаться с «самой» Qualcomm.
Еще не так давно процессоры MediaTek поражали отсталостью своей архитектуры. Но все изменилось в прошлом году, и линейка Dimensity продемонстрировала, что тайваньский чипмейкер умеет создавать стоящие чипы. Новый Dimensity 2000 должен ознаменовать возвращение MediaTek в высшую лигу.
Как обещают инсайдеры, Dimensity 2000 будет создан по последнему слову процессорной моды: продвинутый техпроцесс и самые актуальные ядра. Это будет трехкластерное решение, где один из блоков отведен под суперядро Cortex-X2. Второй кластер займет трио мощных ядер Cortex-A710 и последний блок станет вотчиной квартета энергоэффективных ядер Cortex-A510. Напомним, что во время релиза Cortex-X2 компания ARM заявляла о приросте мощности на 16% по сравнению с Cortex-X1.
Единственное узкое место Dimensity 2000 — видеоускоритель Mali-G79. Есть опасения, что графика от ARM вновь проиграет фирменным решениям от Qualcomm. На этот раз в качестве конкурента должен выступить графический чип Adreno 730 в Snapdragon 895.
Анонс Dimensity 2000 должен пройти в четвертом квартале нынешнего года или уже в первом квартале 2022 года. По слухам, в очередь за новым процессором от MediaTek уже выстроились такие компании как Vivo, Oppo, Xiaomi и Honor.
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Источник: qooah
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