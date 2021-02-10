Характеристики Dimensity 2000: это магия и высший класс?

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Dimensity 2000 может быть создан по последнему слову процессорных технологий

Новая аппаратная платформа Dimensity 2000 от MediaTek может стать одним из ярких дебютантов следующего года. Восемь ядер разного назначения, 4-нанометровый техпроцесс от TSMC, торжество мощи, искусственного интеллекта и экономичности. Это вызов и желание посостязаться с «самой» Qualcomm.

Еще не так давно процессоры MediaTek поражали отсталостью своей архитектуры. Но все изменилось в прошлом году, и линейка Dimensity продемонстрировала, что тайваньский чипмейкер умеет создавать стоящие чипы. Новый Dimensity 2000 должен ознаменовать возвращение MediaTek в высшую лигу.

Как обещают инсайдеры, Dimensity 2000 будет создан по последнему слову процессорной моды: продвинутый техпроцесс и самые актуальные ядра. Это будет трехкластерное решение, где один из блоков отведен под суперядро Cortex-X2. Второй кластер займет трио мощных ядер Cortex-A710 и последний блок станет вотчиной квартета энергоэффективных ядер Cortex-A510. Напомним, что во время релиза Cortex-X2 компания ARM заявляла о приросте мощности на 16% по сравнению с Cortex-X1.

Единственное узкое место Dimensity 2000 — видеоускоритель Mali-G79. Есть опасения, что графика от ARM вновь проиграет фирменным решениям от Qualcomm. На этот раз в качестве конкурента должен выступить графический чип Adreno 730 в Snapdragon 895.

Анонс Dimensity 2000 должен пройти в четвертом квартале нынешнего года или уже в первом квартале 2022 года. По слухам, в очередь за новым процессором от MediaTek уже выстроились такие компании как Vivo, Oppo, Xiaomi и Honor.

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Источник: qooah