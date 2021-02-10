Характеристики Google Pixel 6 Pro: он существенно круче, чем предшественники

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Google Pixel 6 Pro может стать универсальным и ультимативным флагманом

В прошлом месяце Google частично рассекретила Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Больше информации о новинках компания должна объявить в октябре, но из того, что известно, складывается приятное впечатление о новинках. А чтобы вы могли больше знать об одной из новинок до ее презентации, главный редактор XDA Developers поделился тем, что ему стало известно.

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Ценной информацией с ним поделился какой-то осведомитель, который хорошо знаком с новинками, и, естественно, захотел сохранить анонимность. В центре внимания Pixel 6 Pro. Источник подтвердил то, что было известно и без него — базироваться смартфон будет на фирменном чипе Tensor. Но при этом он заявил, что чип получит схему ядер «2+2+4». Один кластер отведен под парочку ядер с пиковой частотой 2,8 ГГц, второй блок — дуэт ядер с тактовой частотой 2,25 ГГц и третий — энергоэффективные 4 ядра с частотой 1,8 ГГц.

Графическая подсистема будет представлена Mali-G78 с частотой 848 МГц и обещают 5G‑модем Samsung Exynos 5123 5G. Смартфону Google Pixel 6 Pro приписывают до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, модификацию с 128 Гб постоянной памяти и дисплей разрешением 3120х1440 точек. Примечательно, что частота обновления составит 120 Гц, и держать ее экран будет и при 2К-разрешении.

Емкость аккумулятора Pixel 6 Pro должна составить 5000 мАч и руководить работой устройства станет Android 12. Google пойдет по стопам Apple и предложит 5-летнюю поддержку программного обеспечения, что автоматически делает новинку явлением в мире Android.

Разрешение фронтальной камеры должно быть 12 Мп и в ее основе лежит датчик Sony IMX363. Смартфоны Pixel —это смартфоны про камеры. Pixel 6 Pro подхватит эту эстафету и предложит тройную тыльную камеру, где в качестве главного предложат 50 Мп датчик Samsung GN1. В тандеме с ним станет трудиться ультраширик Sony IMX363 на 12 Мп, а еще будет телеобъектив на 48 Мп Sony IMX586.

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К числу прочих фишек Pixel 6 Pro причисляют оптический дисплейный сканер отпечатков пальцев, поддержку Wi-Fi 6E и усилитель Cirrus Logic CS35L41.

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Источник: xda developers