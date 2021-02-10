Южная Корея оштрафовала Google на $177 миллионов

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За доминирование Android на рынке операционных систем Google придется заплатить долларом

Южнокорейский антимонопольный орган оштрафовал Google на сумму 207,4 млрд вон или $177 млн. Причина — злоупотребление доминирующим положением Android на рынке и подавление конкуренции на рынке операционных систем. Само расследование в отношении Google было начато еще в 2016 году и вот спустя пять лет был вынесен вердикт по его результатам.

Антимонопольщики пришли к выводу, что Google с 2011 года противоправно понуждает ОЕM-производителей подписывать «соглашение о борьбе с фрагментацией» (AFA). В противном случае они лишаются раннего доступа к ОС Android, что необходимо для разработки новых смартфонов.

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По условиям соглашения производителям запрещено устанавливать модифицированные версии Android на свои устройства. По мнению чиновников, такое поведение привело к доминирующему положению Google на рынке операционных систем и препятствует здоровой конкуренции. Помимо штрафа, антимонопольный орган предписал Google отказаться от практики подписания соглашения о борьбе с фрагментацией.

Еще одна причина для злоупотреблений со стороны Google — фирменный магазин приложений Google Play, который доминирует в вопросе распространения софта для Android-устройств. Чтобы не лишиться доступа к нему, производители вынуждены заключить эксклюзивные контракты с Google.

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В 2013 году Samsung Electronics выпустила оригинальный Galaxy Gear, основанный на форке Android, но ей пришлось отказаться от модифицированной версии ОС Android, поскольку Google пожаловалась на нарушение соглашения со стороны Samsung.

В 2011 году Amazon также пыталась сотрудничать с LG Electronics, чтобы выпустить планшет Kindle Fire на модифицированной версии Android. Но запуск так и не состоялся, поскольку LG посчитала, что своими действиями она нарушит соглашение с Google о борьбе с фрагментацией.

Недобросовестная практика помогла Google укрепить свое господство на рынке мобильных платформ. Доля Google на рынке операционных систем достигла 97,7% в 2019 году, тогда как в 2010 году этот показатель был равен 38%.

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Чиновники надеются, что привлечение Google к ответственности поможет локальным производителям устройств, таким как Samsung и LG, инициировать программы разработки ОС для своих будущих устройств и сервисов. А также антимонопольный орган Южной Кореи выразил надежду, что это поможет оживить конкуренцию на рынке ОС.

Это второй серьезный удар по Google после того, как в Южной Корее ранее был принят законопроект, обязывающий Apple и Google разрешить в своих магазинах приложений оплату товаров через сторонние платежные системы.

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Источник: koreaherald