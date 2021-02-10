Характеристики Huawei Nova 8i: неожиданный смартфон с Android и Snapdragon

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Huawei купила не первой свежести чип для своего середнячка

На прошлой неделе стало известно, что готовится к выходу Huawei Nova 8i. Смартфон показали на постере и даже раскрыли ряд деталей о нем. Среди сюрпризов — в качестве аппаратной платформы установят Snapdragon 662. Тогда же компания объявила, что намерена устроить презентацию новинки 7 июля, но о ее характеристиках мы можем рассказать уже сегодня.

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Huawei Nova 8i предложит LCD‑дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, 8 Гб оперативной памяти и внутренний накопитель на 128 Гб. Емкость аккумуляторной батареи составила 4300 мАч и есть поддержка быстрой зарядки на 66 Вт.

Для селфи предложили сенсор на 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили систему из четырех датчиков 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. В активе Huawei Nova 8i дактилоскопический датчик на боковой грани, порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников и операционная система Android 10 с надстройкой EMUI 11. Впоследствии смартфон получит фирменную прошивку HarmonyOS.

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Остается дождаться 7 июля, чтобы точно знать, сколько будет Huawei просить за смартфон в таком исполнении. А также будет любопытно узнать, появится ли он на глобальном рынке.

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Источник: telepolis