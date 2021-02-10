Характеристики и цена Poco X3 Pro: заявка на самый популярный смартфон года?

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Вьетнамский ритейлер разрушил интригу, слив почти все подробности о Poco X3 Pro

Xiaomi в лице «независимого» суббренда Poco намеревается мощно «выстрелить» в этом месяце. Если в случае с Poco F3 и Poco F3 Pro компания попросту устроит ребрендинг моделей серии Redmi K40, то Poco X3 Pro — это уже нечто отличное от прочих устройств и является чуть прокаченной версией хита продаж Poco X3.

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Сохранить в тайне характеристики Poco X3 Pro компания не удалось. Первыми отметились инсайдеры, а теперь и вьетнамский ритейлер рассекретил новинку. Он подтверждает, что смартфон получит еще не анонсированную платформу Snapdragon 860. По информации источника, это 7-нанометровый чип с 8 вычислительными ядрами Kryo 480 с пиковой частотой 2,96 ГГц и графикой Adreno 640. Пока сложно понять, чем он отличается от Snapdragon 855+. Возможно, все дело будет в отсутствии 5G‑модема.

Poco X3 Pro удостоился 6,67-дюймового экрана с частотой обновления 120 Гц разрешением FullHD+. Это матрица IPS и частота опроса сенсора составит 240 Гц. Компания уже похвасталась тем, что защищать ее будет закаленное стекло Gorilla Glass 6. Смартфон оснастили фронталкой на 20 Мп, модулем NFC, аккумулятором на 5160 мАч с быстрой зарядкой на 33 Вт, портом USB Type-C, стереодинамиками, дактилоскопическим датчиком на торце и Bluetooth 5. Сзади Poco X3 Pro установлена четверная камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

Работает новинка под управлением MIUI 12 на базе Android 11. На выбор предложат две модификации с 6/128 Гб и 8/256 Гб памяти. Уже и ценник на старшую модель установлен — $350.

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Источник: gizmochina