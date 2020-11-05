Характеристики Moto G9 Power: выносливый смартфон с заявкой на камерофон

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В сеть слили спецификации Moto G9 Power

Motorola один из «старичков», который стоял у истоков мобилостроения и все еще пытается быть в строю. Правда о его смартфонах говорят редко и чаще с негативной риторикой из-за достаточно высоких цен на продукцию, а также не самого оптимального набора характеристик. Сейчас компания готовит к выходу Moto G9 Power с емкой батарейкой и информацией о смартфоне поделился авторитетный ресурс Winfuture.

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По информации источника, новинка базируется на восьмиядерном чипе Snapdragon 662 в связке с 4 Гб оперативной памяти. Смартфон Moto G9 Power предложит флеш-память на 128 Гб, аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой 20-ваттной зарядки и IPS-дисплей диагональю 6,78 дюйма разрешением 1640х720 пикселей.

Разрешение фронтальной камеры составило 16-мегапикселей и на тыльной стороне установили систему из трех датчиков, которые вместе с LED-вспышкой сгруппировали на площадке квадратной формы. Главный датчик на 64 Мп со светосилой f/1.79 от Samsung, а вот разрешение двух других сенсоров неизвестно. Moto G9 Power получил слот для двух SIM-карт, 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C и поддержку Bluetooth 5.0. Новинку должны скоро представить и в Европе за нее могут запросить 250 евро.

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Источник: winfuture