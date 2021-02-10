Характеристики Oppo Reno 7 Pro: выше производительность, дольше время работы и короткое время на зарядку

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Oppo стабильно, раз в полгода, обновляет серию Reno, ориентированную как на рынок Китая, так и на глобальный. Компания не намерена изменять традиции и на декабрь или первый квартал 2022 года готовит анонс линейки Oppo Reno 7. В сеть просочились первые подробности о том, каким может быть Oppo Reno 7 Pro.

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Источники уверяют, что аппаратной основой смартфона станет чипсет Snapdragon 888+, изготовленный по 5-нанометровому техпроцессу и ставший чуть разогнанной версией Snapdragon 888. К сожалению, проблемы с перегревом прилагаются, перешли по наследству от предшественника.

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Oppo Reno 7 Pro приписывают аккумулятор емкостью 5200 мАч с быстрой проводной зарядкой на 88 Вт. О поддержке беспроводной зарядки ничего не сообщается. Смартфон получит версию с 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной, а еще здесь предложат технологию виртуального расширения оперативки.

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Работать новинка станет под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой ColorOS 12. Можно уверенно говорить о том, что Oppo Reno 7 Pro получит OLED‑дисплей с повышенной частотой обновления и встроенный в него сканер отпечатков пальцев.

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Источник: toutiao