Штат сотрудников Oppo будет сокращен

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Агрессивная стратегия по масштабированию бизнеса не сработала

Перестановки внутри Oppo привели к тому, что компания вынуждена будет распрощаться и отправить за ворота 20% своих сотрудников. Многие связывают кадровые изменения с необходимостью оптимизировать штат работников из-за наметившегося сближения с OnePlus.

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«Чистка» пройдет среди команды разработчиков фирменной оболочки ColorOS, среди тех, кто трудится над созданием Интернета вещей и носимой электроники. Есть предположение, что сокращение сотрудников мера вынужденная, вызванная необходимостью сократить расходы из-за слишком агрессивной политики компании навязать конкуренцию крупным игрокам в премиум-сегменте. Oppo не удалось нахрапом взять топовый сегмент и ей необходимо компенсировать те затраты, которые были понесены.

Завоевав солидную долю в Китае, Oppo взялась за расширение рынков сбыта и увеличению своего присутствия в Европе, Юго-Восточной Азии и Индии. Но данные меры не дали ожидаемого результата и компании не удалось навязать конкурентную борьбу сильным игрокам за пределами Китая. Сейчас стоит задача замедлить негативные последствия пандемии, которые все еще влияют н продажи устройств в Китае, рост продаж замедлился. Oppo отказалась комментировать эту информацию.

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Источник: bloomberg