Характеристики Poco C31: очередной реберендинг и ничего большего

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Poco C31 станет еще одной вариацией Redmi 9C

Бренд Poco продолжает расширять модельный ряд и на 30 сентября он назначил презентацию очередной новинки. Дебютантом будет Poco C31, который станет бюджетным устройством компании. За пару дней до анонса сетевые источники слили в сеть подробности о технических характеристиках новинки и назвали прайс на нее.

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Poco C31 в качестве аппаратной платформы получит восьмиядерный чип Helio G35, смартфон удостоится IPS-дисплея разрешением HD+ и диагональю 6,5 дюйма, 4 Гб оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопителя вместимостью 64 Гб eMMC 5.1.

Емкость аккумуляторной батареи Poco C31 составит 5000 мАч и обещают поддержку зарядки мощностью 10 Вт. Руководит работой новинки будет фирменная оболочка MIUI 12.5 на основе Android 11. Разрешение селфи-камеры составит 5-мегапикселей и на тыльной стороне установят двойную камеру с датчиками 13 Мп + 2 Мп. Весить смартфон должен 94 грамма.

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В Индии за Poco C31 будут просить всего $119, и он станет одним из многих предложений в своем классе. А еще компания вновь продолжает политику ребрендинга моделей Redmi. Poco C31 обещает стать клоном Redmi 9C или Redmi 9 Activ.

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Источник: telegram