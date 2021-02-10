Первое официальное изображение Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro

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Сегодня Xiaomi наконец-то подтвердила, что 28 декабря устроит презентацию серии Xiaomi 12. Новинок будет три, две из которых получат аппаратную платформу Snapdragon 8 Gen 1. Компания подтвердила, что именно этот чип будет основой Xiaomi 12. Сегодня старший вице-президент Qualcomm поздравил производителя с предстоящим выходом флагмана и заверил, что Snapdragon 8 Gen 1 «откроет безграничные возможности» и откроет более «быстрый и стабильный пользовательский опыт».

После объявления даты анонса, компания выложила в сеть промо-плакат с изображением Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Показали только лицевую панель, и она без открытий: тонкие рамки по периметру дисплея и круглый вырез под фронтальную камеру. При этом компания упомянула, что Xiaomi 12 — это «малогабаритный» флагман, а Xiaomi 12 Pro — «универсальный» флагманский смартфон.

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Ожидается, что в базовом флагмане предложат дисплей диагональю 6,2 дюйма, а в «прошке» его увеличат до 6,7 дюймов. Разрешение у обоих должно быть QuadHD+ и частота обновления 120 Гц. Основная камера должна быть тройной и в качестве главного будет выступать датчик на 50-мегапикселей. Все новинки должны получить «из коробки» новую версию фирменной оболочки MIUI 13.

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Источник: androidauthority