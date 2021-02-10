Характеристики предполагаемого Xiaomi CC 11 Pro: это нечто

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Xiaomi CC 11 Pro может удивить дисплеем и камерой

На прошлой неделе состоялась премьера Xiaomi Civi, который стал родоначальником одноименной линейки и ее видят в качестве преемника серии Xiaomi CC. Но так может статься, что два семейства будут существовать параллельно или у Civi появится Pro-версия.

В базе данных сертификационного ведомства TENAA была найдена информация о смартфоне с индексом 2109119BC. Ряд источников предположили, что, возможно, это будущий Xiaomi CC 11 Pro, который по своему техническому оснащению близок к флагманским устройствам. И ряд характеристик слишком хороши, чтобы оказаться в смартфоне из среднего класса, какими в свое время являлись представители семейства СС.

Так, смартфону достался OLED-дисплей разрешением 3840х2160 точек диагональю 6,55 дюйма, аккумулятор емкостью 4400 мАч и неизвестной модели восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,4 ГГц. У новинки 6/8/12/16 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64/128/256/512 Гб.

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Весит смартфон всего 166 грамм и его габариты составили 158,34х71,5х6,98 мм. Эти параметры нам знакомы по Xiaomi Civi, который такой же легкий и тонкий. Разрешение фронтальной камеры «всего» 8 Мп, есть дисплейный сканер отпечатков пальцев и на тыльной стороне установили основную камеру с тремя сенсорами, где ключевой на 64 Мп, есть ширик на 8 Мп и еще один датчик с аналогичным разрешением. Предполагается, что в качестве третьего предложили телеобъектив, который предложит 5-кратный оптический зум.

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Источник: thegoandroid