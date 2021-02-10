Характеристики Realme GT 2: перевыпуск Realme GT Neo 2 с минимальными отличиями?

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Ждем адекватный ценник

Сегодня в Китае Realme проведет презентацию, на которой должны показать Realme GT 2 Pro. Ходят разговоры, что новинок может быть две и пару «прошке» составит realme GT 2. Плодовитый и неутомимый сетевой информатор Digital Chat Station поделился характеристиками второго дебютанта.

Источник ориентирует нас на то, что Realme GT 2 должен обладать 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+. Частоту обновления экрана увеличат до 120 Гц и на передней панели установят фронтальную камеру на 16-мегапикселей.

Под капотом установят Snapdragon 888 и питать смартфон станет аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. На тыльной стороне Realme GT 2 установили тройную тыльную камеру, где главный модуль Sony IMX766 на 48-мегапикселей. Будет еще ультраширик на 8 Мп и датчик на 2 Мп для макросъемки или анализа глубины. В арсенале Realme GT 2 будет линейный движок, парочка стереодинамиков и дисплейный сканер отпечатков пальцев.

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Работать новинка может под управлением фирменной оболочки Realme UI 3.0 на основе Android 11 или Android 12. С оглядкой на перечень характеристик, выходит, что компания могла взять за основу Realme GT Neo 2 и прокачает его по части аппаратной платформы и главного сенсора в основной камере. Уже сегодня мы сможем проверить, насколько точен в своих прогнозах известный информатор.

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Источник: weibo