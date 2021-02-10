Характеристики Redmi 10C: выносливый бюджетник

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По сети уже достаточно давно ходят слухи, что Xiaomi готовится представить две бюджетки: Redmi 10A и Redmi 10C. Когда их анонсируют, точной информации нет. Зато просочились сведения, какими характеристиками могут наделить Redmi 10C. Они пришли с сайта одного из нигерийских продавцов.

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Источник указывает на то, что Redmi 10C предложит восьмиядерный процессор, 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Спереди установили IPS-экран диагональю 6,53 дюйма и тут есть каплевидная выемка под фронтальную камеру разрешением 5-мегапикселей.

На тыльной стороне Redmi 10C установили квадратной формы основную камеру с тремя датчиками изображения 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Здесь же в непосредственной близости с сенсорами вписали сканер отпечатков пальцев и логотип Redmi. Питать смартфон станет аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч.

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Будет ли тут быстрая зарядка, не сообщается, но компания вполне может предложить ее мощностью не менее 18 Вт. С большой долей вероятности разрешение экрана составит HD+, предложат версии с 3 Гб оперативной памяти и 32/64 Гб постоянной. Почти наверняка работать аппарат будет под управлением MIUI 13, но на базе Android 11.

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Источник: xiaomiui