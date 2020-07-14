Характеристики Samsung Galaxy Z Fold 2: изучаем последние слухи

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Пока большинство производителей только примеривается к сегменту складных смартфонов, Samsung поставила их производство практически на поток. Следующим этапом в развитии устройств со складной конструкцией станет премьера Samsung Galaxy Z Fold 2, которую ждут 5 августа. Правда, есть вероятность, что релиз смартфона отложат из-за проблем с программным обеспечением.

Что предсказывают

Тем временем в сеть выложили характеристики, которые должен предложить Galaxy Z Fold 2. По информации источника, смартфон оснастили гибкой 7,7-дюймовой OLED-матрицей с частотой обновления 120 Гц и в нее встроен сканер отпечатков пальцев. На смену прозрачному полиамиду, который прикрывал дисплей предшественника, придет ультратонкое UTG-стекло.

Основная камера будет тройной с датчиками 64 Мп + 12 Мп + 12 Мп, где последние два широкоугольный сенсор и телеобъектив. Разрешение фронталки составило 10 Мп. Обещают дополнительный 6,23-дюймовый экран на внешней стороне и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

По другой информации, Galaxy Z Fold 2 построен на базе Snapdragon 865+, обладает 256/512 Гб постоянной памяти и батарейкой емкостью 4365 мАч. Есть также предсказания о поддержке стилуса и быстрой 25-ваттной зарядки. Если все же ничего не помешает компании, то представить новинку должны в один день с Galaxy Note 20 и смарт-часами Galaxy Watch.

Источник: telefonino

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