Качественный рендер Samsung Galaxy Fold 2 разделил Интернет-сообщество

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Известный поставщик утечек Ice Universe опубликовал качественный рендер нового Samsung Galaxy Fold 2, который сейчас находится в разработке и может быть представлен 5 августа. Возможно, анонс состоится одновременно с презентацией серии Galaxy Note 20.

Внешние преображения

Акцент на изображении сделан на внутренней гибкой матрице и исполнении фронтальной камеры. Оно дает понимание, что создатели постарались расчистить еще больше места на лицевой панели для экрана, а сделали это посредством уменьшения рамок. Называется цифра 3,8 мм — толщина боковых рамок. Нетипичным будет и соотношение сторон экрана — 11,8:9.

Но наибольшие споры в сети вызвало месторасположение фронтальной камеры, которое кажется несимметричным и вызывает ассоциации с глазом Циклопа. Но такое впечатление складывается относительно полностью развернутого экрана. Если ж его сложить пополам, то глазок селфи-камеры находится строго по центру правой половинки. В этом случае симметрия соблюдена.

Правда, это не отменяет того, что в раскрытом состоянии такое расположение фронталки все же будет смотреться несколько странным. Этого же мнения придерживаются ряд пользователей, которые обрушились с критикой в адрес дизайнеров и инженеров Samsung. Но есть и немало тех, кто считает дизайн новинки приятным.

На данный момент известно, что в случае с Galaxy Fold 2 гибкую матрицу будет прикрывать ультратонкое стекло, а не пластиковый слой. Есть вероятность того, что дисплей предложит частоту обновления 120 Гц, но это только предположения.

Источник: twitter

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