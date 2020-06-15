В каких цветах можно будет купить новые смартфоны Samsung?

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Презентация Samsung Galaxy Unpacked 2020 не за горами, так что наше представление о предстоящих новинках техногиганта с каждым днём становится всё более полным. Сегодня, например, мы узнали в каких цветах появятся грядущие Galaxy Note 20, Z Flip 5G и Fold 2.

Будет минимум три варианта

Обычная версия Galaxy Note 20, если верить авторитетному инсайдеру Ishan Agarwal﻿, поступит в продажу в сером, зелёном и медном цвете. Note 20 Plus и Note 20 Ultra 5G также будут поставляться в трёх цветах: медный, белый и чёрный.

Galaxy Z Flip 5G можно будет купить в чёрном, сером и медном цвете.

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Это значит, что Samsung в этом году сконцентрируется больше на матовых вариантах, не последовав заданной китайскими производителями моде на градиенты и другие яркие варианты.

Если существующая на данный момент информация правдива, нам не стоит ожидать каких-то больших перемен в этом году. Главным отличием Note 20 от предыдущей версии должен стать плоский экран, который заменит использовавшийся ранее загнутый дисплей, но только в обычной версии.

Fold 2 станет серьёзной работой над ошибками, в которой Samsung доведёт до ума проблемную первую версию, но ничего очень важного, кроме использования UTG, появится не должно.

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Источник: Gizchina