В сети появились два варианта уменьшенной "чёлки" для iPhone 12S﻿

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Следующий iPhone 12S может удивить нас меньшей "чёлкой"﻿

До анонса нового iPhone еще очень много времени, но сезон «сбора» слухов и утечек уже давно открыт.

В сети закрепилось мнение, что следующий iPhone будет называться не iPhone 13, а iPhone 12S. Если это так, то никто не будет спорить, что нас ждет лёгкая модернизация текущего iPhone 12, а не "очередная революция". Значит Face ID и моно-бровь никуда не денутся.

Так как этот элемент дизайна с каждым годов всё сильнее и сильнее обсуждается с негативной точки зрения, вполне логично, что Apple думает над самыми разными вариантами решения этой проблемы.

Какой дизайн они нам предложат, когда полностью решат пересмотреть этот элемент – пока не известно, но появились слухи, что, начиная с модели 12S, сама бровь (чёлка) станет меньше.

В сети появились два эскиза, которые нам показывают, как это может выглядеть. Мы видим два «вектора» уменьшения чёлки – либо она будет меньше в ширину, либо в высоту.﻿ Так как моно-бровь - это место для расположения датчиков Face ID, то понятно, что окончательный вариант будет зависет от того, что придумают инженеры, которые пытаются сделать этот узел компактнее.

Кажется, споры и шутки про чёлку нас ждут еще долгое время.

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Источник : mydrivers.com﻿