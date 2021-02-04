Отчёт о продажах смартфонов Sony. Всё как мы и думали?

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Смотрим на отчёт продаж смартфонов Sony, и размышляем на эту тему

В сети появились данные за четвёртый квартал 2020 от компании Sony. Мы уже анализировали кто доминирует по продажам в Китае, как дела на рынке планшетов и ноутбуков. Теперь давайте отбросим чувства и эмоции к Sony, и взглянем на «сухие цифры», чтобы понять - всё плохо, или нет?

Итак, за три последних месяца 2020 года компания отчиталась о продаже одного миллиона смартфонов. С одной стороны, звучит не плохо. Иногда люди спрашивают: «Кто вообще покупает Sony за такие деньги?». Миллион человек взяли и купили новые смартфоны компании. Миллион — это же много, верно?

Если посмотреть на статистику лидеров на рынке смартфонов, то мы поймём, что нет, один миллион — это совсем не много. Для примера: за этот же период, только в одном Китае Huawei отгрузил 21.7 млн устройств. Флагманских Mate 40 было активировано 4.5 млн единиц, при том что модель была в дефиците из-за проблем с компонентами.

Да, миллион устройств в мире, за один квартал в 2020 году — это очень мало. Другой вопрос, что мы не можем узнать досконально, какой убыток у Sony в мобильном сегменте. Мы помним, что они немного «смешали» свои подразделения, и это помогает «замаскировать» финансовые данные про операционную прибыль (или убыток) от продаж смартфонов.

В сухом остатке очевидно следующее: у Sony как у компании всё хорошо, у Sony как у подразделения мобильной связи всё очень скромно. И пока компания будет готова покрывать свои проблемы в реализации смартфонов, за счёт других, более успешных подразделений, мы с вами будем видеть новинки от японского производителя. Если руководство захочет пересмотреть свои взгляды на этот вопрос, то может случиться то, что было в своё время с Siemens Mobile, или, как сейчас может быть у LG Mobile – продажа мобильного подразделения (или уход с рынка).

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Источник : phonearena.com