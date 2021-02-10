HarmonyOS 2.0 умеет расширять оперативную и постоянную память

153

Разработчики научили HarmonyOS 2.0 увеличивать память

Huawei ударными темпами «строит» фирменную операционную систему HarmonyOS 2.0, ориентированную на смартфоны и прочие умные устройства. Финальная сборка появится на смартфонах в начале июня, а сейчас проходит этап бета-тестирования и те, кто смог познакомиться c прошивкой выкладывают в сеть ролики с демонстрацией ее работы или попросту делятся своими впечатлениями о HarmonyOS.

Пришло сообщение, что операционная система Huawei имеет встроенный механизм, позволяющий расширить оперативную и постоянную память. По крайней мере, один из тестировщиков заявил о том, что после обновления смартфона c EMUI 11 на базе Android 11 до HarmonyOS 2.0, он обнаружил, что оперативная и постоянная память увеличились. По его словам, на флеш-накопители он получил дополнительно 6 Гб.

Тестировщик уверяет, что HarmonyOS легче Android и, судя по всему, система не слишком требовательна к памяти устройства. Все это в итоге должно положительно сказаться на быстродействии и стабильности работы операционной системы.

Читать также: Huawei P50 Pro+: вот такой эффектной может быть точка компании в создании флагманов ﻿

Стоит сказать, что бета-тестировщики Harmony OS 2.0 в целом достаточно позитивно отзываются о ней. Среди достоинств ее они как раз и выделяют приличную скорость работы, а также высокое качество картинки и плавность анимации.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: gizchina