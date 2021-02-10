Huawei P50 Pro+: вот такой эффектной может быть точка компании в создании флагманов

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Изображение и характеристики Huawei P50 Pro+

О мертвых либо хорошо, либо ничего. США сделали все, чтобы именно в таком контексте в будущем упоминалась компания Huawei. И к этому все идет на рынке смартфонов. Складские запасы заканчиваются, а решить вопрос с закупкой новых комплектующих все не получается из-за санкций. Тем не менее, сама компания готовится представить серию Huawei P50, которая из категории весенних флагманов может перекочевать в категорию летних.

Есть вероятность, что новинки получат статус последних флагманов компании и эту финальную точку в смартфоностроении компания захочет поставить эффектную и ярку. Поэтому семейство Huawei P50 должно получить все самое лучшее на рынке и, прежде всего, в разделе камер. Самым продвинутым представителем линейки станет Huawei P50 Pro+, и сегодня в сети появился качественный рендер флагмана.

Дизайн Huawei P50 Pro+ уже нам выглядит знакомым благодаря тем изображениям, которые ранее появлялись в сети. Лицевая панель будет напоминать флагманы Galaxy S, а вот блок основной камеры вышел действительно самобытным. Он массивный и явно позволяет выделиться из толпы. Самое интересное, что датчиков у Huawei P50 Pro+ будет пять и это будет первый смартфон компании с таким количеством сенсоров. Один из них перископический и рядом, возможно, камера для макросъемок или анализа глубины. Брендинг Leica также имеется.

По слухам, в качестве главного датчика на тыльной стороне Huawei P50 Pro+ получит сенсор Sony IMX800 с размером 1 дюйм. Акцент в камере сделают на масштабировании, и он может быть цифровым 200-кратным. Среди прочих характеристик камеры упоминается жидкая линза, создавала которую компания несколько лет.

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Что касается прочих характеристики Huawei P50 Pro+, то от смартфона ждут OLED-экран диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика тача 300 Гц, батарейку на 4800 мАч, чип Kirin 9000, до 16 Гб оперативки и до 512 Гб постоянной памяти, а также фирменную операционную систему Harmony OS 2.0.

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Источник: mydrivers