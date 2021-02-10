Хит-парад новинок Xiaomi 15 сентября

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Состав участников предстоящей презентации Xiaomi подтвержден

Xiaomi гремит на рынке и привлекает миллионы поклонников. Сегодня она занимает значительную долю и дела у нее складываются отлично. Особенную ставку компания делает на глобальный рынок и 15 сентября она устроит глобальный ивент, где покажет целый ряд своих новинок. Известный сетевой информатор Ишан Агарвал подтвердил, какие устройства станут героями ивента.

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Наиболее ожидаемой является линейка Xiaomi Mi 11T, которая помимо базовой версии получит Pro. Недавно Xiaomi подтвердила, что серия 11T получит три поколения обновлений ОС Android и четыре года патчи безопасности. Известно, что обе модели должны получить OLED-дисплеи с частотой обновления 120 Гц. Xiaomi Mi 11T Pro предложит чип Dimensity 1200, 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, технологию быстрой зарядки мощностью 120 Гц и 108 Мп главный датчик в основной камере на 108 Мп.

Еще одним дебютантом предстоящей презентации станет Xiaomi Mi 11 Lite NE на базе Snapdragon 780G. Это тот же Xiaomi Mi 11 Lite 5G, но с другой аппаратной платформой. Все прочие характеристики дублируются, здесь обойдутся без сюрпризов.

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Подтвердил информатор и предстоящий глобальный релиз Xiaomi Mi Pad 5 с чипом Snapdragon 860. За пределы Китая планшет выйдет с 6/128 Гб памяти и его будут предлагать по цене 399 евро. Напомним, что гаджет обладает IPS-экраном диагональю 11 дюймов разрешением 2560х1600 точек с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором на 8720 мАч, быстрой 33-ваттной зарядкой, фронталкой на 8 Мп и основной на 13 Мп.

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Источник: pricebaba