Хотите отличный планшет за адекватные деньги? Lenovo Tab 11 Pro 2022 способен на все и даже больше всего за 13 889

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Король среди Android планшетов

К сожалению, разнообразие действительно хороших планшетов невелико. Ровных Apple почти нет, они ведь всем давно понятны и известны. Но что если вы хотите планшет на Android и не за все деньги мира?! Поэтому встречайте, лучший в классе с топовыми характеристиками: Lenovo Tab 11 Pro 2022!

Дисплей данного красавца 11.2", здесь установлена OLED матрица с частотой обновления 120 Гц. Уже звучит круто, не правда ли?

Процессор наверняка лучший Mediatek Dimensity 1300T 6нм, он аналогичен процессорам Snapdragon 870 и Dimensity 8100. Что бы вы ни запустили на этом монстре - все будет идти на максимальных настройках.

Из приятного также отличные динамики от именитого производителя JBL. Их здесь аж 4, что позволит погрузиться в мир качественного звукового контента. Просмотр фильмов станет одним удовольствием благодаря объемному звуку.

Аккумулятор относительно стандартный на 8200 мАч, его хватит на длительную работу, поэтому здесь не стоит беспокоиться, где бы можно было его зарядить, а зарядку, кстати, он поддерживает на целых 30W.

Lenovo P11 Pro G2 получил 13-МП (f/2.4) основную и 8-МП (f/2.0) фронтальную камеру с фиксированным фокусом.

Возможность создания дополнительных профилей пользователей и отдельный детский режим превращают Tab P11 Pro G2 также в хороший семейный планшет, а за счет поддержки клавиатуры и стилуса его вообще можно использовать для работы, превратив подобие ноутбука.

Планшет поддерживает Bluetooth 5.1, DRM Widevine L1 и имеет порт USB 3.2 Gen 1 Type-C с пропускной способностью до 5 Гбит/с. Также порт поддерживает Power Delivery 2.0 и подключение внешних мониторов через DisplayPort 1.4. Дополнительно USB-C также может выводить аудио сигнал, поскольку аудио разъем отсутствует.

Толщина корпуса составляет 6.8 мм, а вес его всего 480 г при том, что он выполнен из алюминия.

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Lenovo Tab 11 Pro 2022 – 13 889 грн.

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