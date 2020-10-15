Honor 10X Lite: изображения и характеристики

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Выйдет Honor 10X Lite с устаревшим чипом

Санкции США создали массу проблем для Huawei и ее суббренда Honor. Позиции компаний будут стремительно ослабевать на рынке смартфонов, но их продукты не исчезнуть в одночасье с прилавков магазинов. В ближайшее время ожидается дебют Honor 10X Lite и издание Winfuture рассказало больше о смартфоне.

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Источник говорит о том, что новинка получит 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 пикселей и круглое отверстие под фронталку на 8-мегапикселей. Увы, аппаратная платформа тут уже морально устаревшая — Kirin 710A. Смартфон предложит 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью128 Гб.

Руководить работой Honor 10X Lite будет операционная система Android 10 и фирменным интерфейсом Magic UI 3.1. Не сложно догадаться, что сервисов Google здесь не будет и предложат фирменный магазин приложений AppGallery. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч и реализуют быструю зарядку мощностью 22,5 Вт.

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Основная камера четырехкомпонентная и главный датчик разрешением 48-мегапикселей. В связке с ним предложат широкоугольный модуль на 8-мегапикселей и парочку датчиков по 2-мегапикселя каждый для макросъемки и анализа глубины. Прочие характеристики Honor 10X Lite включают порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев на торце, 3,5 мм разъем для наушников, модуль Bluetooth 5.1 и Wi-Fi. Модуль NFC в числе характеристик новинки не упомянут. Ценник может составить 200 евро.

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Источник: winfuture