Honor готовит очередные новинки, но теперь без Snapdragon

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У Honor появятся минимум два смартфона с Dimensity 1200 и Dimensity 700

Как вы помните, Honor — это не Huawei. Уже как независимая и самостоятельная компания ей предстоит отвоевывать утраченные позиции. Первым шагом в этом направлении стал выход Honor 50, Honor 50 Pro и Honor 50 SE. Теперь же компания работает над новым смартфоном, который будет позиционироваться как доступный 5G‑мобильник.

По данным известного сетевого информатора Digital Chat Station, новинка получит чипсет Dimensity 700 и расположится на ступеньку ниже, чем Honor 50SE. Ей приписывают дисплей диагональю 6,6 дюйма с круглым отверстием по центру верхней части дисплея под фронталку и быструю проводную зарядку мощностью 22,5 Вт. Смартфон предложит тройную камеру с главным модулем на 64 Мп. Это все, что известно об аппарате на данный момент. Как скоро компания представит новинку, также нет никакой информации.

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По слухам, также готовятся к анонсу Honor X20, Honor X20 Pro и Honor 20 SE. Один из новичков должен предлагать IPS‑дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ с повышенной частотой обновления, процессор Dimensity 1200, аккумулятор емкостью 4200 мАч с быстрой 22,5-ваттной зарядкой и тройную основную камеру с главным датчиком на 64-мегапикселя.

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Источник: gizmochina