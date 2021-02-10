Honor Magic 3 мог засветиться в руках главы компании

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Honor Magic 3 вполне мог стать участником дискуссии, посвященной ИИ

Если у Huawei имиджевой и экспериментальной является линейка Mate, то у Honor таковой является серия Magic. 12 августа состоится премьера семейства Honor Magic 3, которое должно предложить нечто необычное, что есть далеко не у всех. Это будет нечто эксклюзивное, не такое, как предлагают другие компании.

В сети уже мелькали рендеры, как может выглядеть Honor Magic 3, где встречались те, которые указывали на то, что он может позаимствовать дизайн у Huawei Mate 40. Сегодня на официальном аккаунте Honor в WeChat появилось видео тематической беседы, в которой принял участие глава компании. Посвящена она была будущему искусственного интеллекта. Когда генеральный директор Honor рассказывал о том, как эволюционирует искусственный интеллект, он взял в руку неизвестную модель смартфона. Он был заключен в защитный чехол, и сам топ-менеджер не стал вдаваться в подробности, что это за мобильник.

Целый ряд ресурсов предположили, что глава Honor демонстрировал Magic 3, где многое будет заточено на софт, где большая роль отведена искусственному интеллекту. Если внимательно присмотреться, то на тыльной стороне можно увидеть пять датчиков изображения по центру верхней части, которые выстроились в два ряда по горизонтали. Верхний получил два сенсора, а нижний три. Ниже есть еще два технологических отверстия, одно из которых предназначено для светодиодной вспышки. Есть вероятность, что датчики изображения действительно будут размещены на круглой площадке, но она может быть весьма массивной и занимать треть «спинки».

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По словам главы Honor, в новом флагмане компании искусственный интеллект будет задействован в обработке изображений и поможет достигнуть баланса по части энергопотребления. А еще он анонсировал фишку, которая позволяет работать с рядом функций только при помощи взгляда. Как это все в итоге будет реализовано.

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Источник: mydrivers