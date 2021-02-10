Honor X30 получит хорошо узнаваемый дизайн

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Связь с Huawei все еще сильна

Honor обрела независимость, она начала получать компоненты для смартфонов и заводы вновь вернулись к выпуску устройств. Компания принялась целенаправленно обновлять модельный ряд. Ранее свет увидели Honor 30i и Honor 30 Max, а теперь компания готовится представить центральную модель серии — Honor X30.

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Представить смартфон должны 16 декабря и незадолго до релиза компания выпустила тизеры, раскрывающие ряд деталей о нем. В частности, акцент делает на автономности, скорости проводной зарядки и экране. Компания уверяет, что Honor X30 предложит тончайшие рамки по периметру дисплея, продолжительное время работы и восполнить ресурс батареи можно будет за очень короткий срок.

Также компания выпустила видеотизер, который намекает на то, как будет исполнена основная камера Honor X30. Это будет массивная круглой формы площадка на манер Huawei Mate 40. По слухам, она получит три датчика изображения, где главный будет разрешением 48 Мп и дополнят его двумя сенсорами по 2 Мп каждый для анализа глубины и макросъемки. Honor X30 может предложить 120-герцовый IPS‑дисплей, чип Snapdragon 695.

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Источник: tudocelular