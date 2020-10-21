Хотите самый быстрый смартфон на рынке? Покупайте iPhone 12 и iPhone 12 Pro

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iPhone 12 и iPhone 12 Pro самые шустрые на рынке

Вот уже несколько лет подряд процессоры Apple сокрушают конкурентов и продолжают это делать и сейчас. С выходом iPhone 12 c процессором Apple A14 Bionic настало время для следующей битвы и первые результаты дают понимание, что концерну из Купертино вновь удалось создать самый мощный чип в мобильной индустрии.

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Успехи Apple на поприще создания мобильных процессоров подтверждают последние результаты тестирования iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Они дали понять, что «яблочная» компания вновь создала самый быстрый чип на рынке, который не имеет равных себе среди конкурентов. Ни один процессор на рынке сейчас не в состоянии конкурировать с ним. В подтверждение этих слов специалисты выложили в сеть результаты прогонки iPhone 12 и iPhone 12 Pro в Geekbench 5 в сравнении с прочими устройствами на рынке. Они дают понимание, что по быстродействию Apple A14 в многоядерном тесте превосходит Apple A13 где-то на 10%.

С лучшей стороны себя новый чип от Apple показал и по скорости перекодирования 4К-видео в файл разрешением FullHD при помощи приложения Adobe Premiere Rush. Для выполнения этой задачи iPhone 12 и iPhone 12 Po понадобилось всего 26 и 27 секунд соответственно. И это почти в два раза быстрее, чем выдает iPhone 11 Pro Max с Apple A13 Bionic. Для сравнения Samsung Galaxy Note 20 Ultra на базе Snapdragon 865+ на выполнение этой задачи тратит 1 минуту и 16 секунд.

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Источник: bgr